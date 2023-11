Connect on Linked in

DNA speelt een belangrijke rol in het hoger beroep dat loopt in de moord op Ralf Meinema. Justitie zal dit als bewijs naar voren schuiven in de rechtszaak. Verdachte Hans O. ontkent de beschuldiging van moord of doodslag. ‘Ik word neergezet als een monster, maar ik heb dit niet gedaan.’

Beeld: de in 2017 om het leven gebrachte Ralf Meinema.

Gevonden

Ralf Meinema’s levenloze lichaam werd op 31 maart 2017 gevonden, in de kofferbak van zijn auto, half weggezakt in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema was doodgeslagen met een hard voorwerp en ernstig verminkt.

Hans O. werd opgepakt als verdachte in de zaak en verdacht van het medeplegen van de moord of doodslag op Meinema. Tegen hem werd voor de rechtbank in Assen 18 jaar celstraf geëist. Maar hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De rechtbank constateerde in mei 2022 dat er heel veel onduidelijk was gebleven in de zaak. Het precieze tijdstip van overlijden kon niet worden vastgesteld.

Ook wat er is gebeurd tussen het laatste contactmoment tussen verdachte en het slachtoffer (een niet beantwoorde oproep van de telefoon van het slachtoffer naar de prepaid telefoon van verdachte) op 30 maart 2017 om 23.23 en het aantreffen van het lichaam van het slachtoffer de volgende dag om 05.40 is helemaal onbekend.

Ook waar het slachtoffer om het leven is gekomen en hoeveel daders daarbij betrokken waren was voor de rechtbank niet helder.

Voorstelbaar

Een duidelijk motief leek in de zaak te ontbreken. De rechters meenden dat de theorie van het Openbaar Ministerie, dat Meinema is gelokt en toen vermoord op zich voorstelbaar is. Maar een tegengestelde theorie, dat er wel zakelijke contacten waren maar dat iemand anders Meinema heeft vermoord, zou ook mogelijk zijn. Moord of doodslag kan dus niet overtuigend worden bewezen, aldus de rechtbank destijds in het vonnis.

Bewijs

Donderdag blijkt dat de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie onder meer het DNA gaat aanvoeren als belangrijk bewijs dat de Emmenaar medeverantwoordelijk is voor de moord. Dat bericht het Dagblad van het Noorden. ‘Op het stuur van de Mercedes van Ralf is DNA van O. gevonden en aan de binnenkant van de spijkerbroek die het slachtoffer droeg toen hij werd gevonden.’

Deal

Verdachte Hans O. werd donderdagochtend door het gerechtshof ondervraagd. Hij wil niet zeggen welke deal hij met Ralf had op de avond voorafgaand aan de moord. Wel dat het om verdovende middelen ging. De verdachte: ‘En niet om wiet.’

Hans O. was verontwaardigd, tekent het Dagblad van het Noorden op: ‘Ik ben aan de schandpaal genageld door de media en de ouders van Ralf. Daarom verklaar ik niets. Ik word neergezet als monster. Ik heb dit niet gedaan.’