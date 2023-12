IKEA-tapijt leidt naar witwasverdachte op Ibiza

Connect on Linked in

Een 39-jarige man uit Haarlem die wordt verdacht van grootschalig witwassen en drugshandel is op Ibiza aangehouden en zal binnenkort worden overgeleverd. Dat meldt de politie vrijdag.

Luxe spullen

De Haarlemmer werd op 21 november aangehouden tijdens zijn verblijf op Ibiza. Ook werden die dag drie woningen en twee kluizen doorzocht. Bij deze doorzoekingen werd in totaal circa 140.000 euro aan contanten in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op cryptovaluta, bankrekeningen, diverse dure horloges, designer damestassen, dure wijnen, bankrekeningen en een voertuig.

6 miljoen euro

De politie Noord-Holland startte op 23 januari 2023 met het onderzoek. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden en drugshandel. Uit het onderzoek komt naar voren dat de organisatie voor ruim 6 miljoen aan euro’s heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijven afkomstig.

De verdachte communiceerde via cryptocommunicatie. Hij kon mede worden geïdentificeerd op basis van een IKEA-tapijt dat te zien was op foto’s van stapels bankbiljetten die hij via cryptocommunicatie uitwisselde. Het onderzoek is in volle gang.