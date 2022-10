Illegale drukkerij in Spanje met 4,3 miljoen euro aan valse 500 briefjes

Connect on Linked in

In Spanje is op 21 september een criminele organisatie ontmanteld die betrokken is bij de productie en distributie van 4,3 miljoen euro aan valse 500 eurobiljetten. Dat meldt Europol donderdag. Het gaat om een van de meest geavanceerde eurovervalsingen die ooit in de EU zijn ontdekt. Er zijn twaalf verdachten aangehouden bij negen invallen in Alicante, Barcelona, ​​Malaga en Valencia.

Bij de invallen werd een illegale drukkerij ontmanteld en werd 4,3 miljoen euro aan hoogwaardige valse 500 eurobiljetten en een grote hoeveelheid apparatuur aangetroffen, waaronder meerdere drukpersen, een isolatiemachine, een warmdrukmachine, een papierguillotine en grondstoffen.

De vervalsers gebruikten hoogwaardige technologie om valse eurobiljetten te produceren, in wat wordt beschouwd als enkele van de meest geavanceerde vervalsingen die ooit in de EU zijn ontdekt.

Hoofdverdachte

De onderzoeksbrigade van de Bank van Spanje identificeerde de hoofdverdachte achter de drukkerij, een bekende van de politie omdat hij in 2009 werd aangehouden voor een soortgelijke zaak. Hoewel de nieuwe valse biljetten van hogere kwaliteit waren, hadden ze vergelijkbare kenmerken als de valse biljetten die in 2009 werden geproduceerd.

Tas met 4 miljoen

In 2021 vond de politie van Catalonië een tas met ongeveer 4 miljoen euro aan valse biljetten van 500 euro. Het analysecentrum van de Bank van Spanje bevestigde dat de vervalsingen dezelfde waren als die van de meest recente partij vervalsingen. De onderzoekers schatten dat het criminele netwerk in amper drie maanden tijd meer dan 8 miljoen euro heeft gedrukt in de illegale drukkerij.

De leden van het criminele netwerk hadden verschillende functies, van het leveren van grondstoffen, voornamelijk uit China, tot het beheren van de printapparatuur. Het nepgeld werd gebruikt voor verschillende criminele activiteiten, waaronder drugshandel.

Honderden eenheden

Tijdens de actiedag werd Europol ondersteund door de Spaanse nationale politie (Policía Nacional) en de politie van Catalonië (Los Mossos d’Esquadra). Ook onder meer de recherchebrigade van de Bank van Spanje en ondersteunende eenheden van de Algemene Raad van Justitie waren aanwezig. Honderden eenheden werden ingezet om valse bankbiljetten op te sporen.