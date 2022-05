‘In 39 strafzaken zijn namen van officieren van justitie anoniem gemaakt’

Connect on Linked in

In processen tegen de georganiseerde misdaad staat de openbaarheid van de rechtspraak onder druk door de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen. Uit gegevens die de NOS van het Openbaar Ministerie heeft verkregen blijkt dat de afgelopen twee jaar in 39 strafzaken namen van officieren van justitie zijn geanonimiseerd. In de meeste gevallen zijn hun namen in de dossiers vervangen door nummers. Bij negen rechtszaken mochten officieren van justitie niet worden gefilmd of getekend.

Compleet dossier anoniem

Het gaat om zaken als het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi c.s. en de zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, maar het gebeurt ook in strafzaken die nauwelijks de media halen.

In het onderzoek naar de liquidatie van De Vries is voor het eerst het complete strafdossier geanonimiseerd: de namen van officieren en rechters-commissarissen, van alle rechercheurs, van ooggetuigen en van deskundigen zijn weggehaald.

Maandag is er weer een voorbereidende zitting in die zaak.

‘Dieptepunt’

Een dieptepunt voor de rechtspraak, vindt de advocaat van een van de verdachten. Advocaat Ronald van der Horst zei bij een eerdere zitting dit een dieptepunt voor de Nederlandse rechtspraak te vinden, ‘een spookproces’. Van der Horst vroeg de rechtbank daarom om 88 mensen uit het dossier te laten horen als getuigen, omdat hij op een andere wijze geen mogelijkheid zag hun betrouwbaarheid te beoordelen.

De Vries

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 kan bij een speciale commissie door procespartijen een verzoek worden gedaan voor ‘verminderde herkenbaarheid’.

Advocaat Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B., en vriend van De Vries, stelde tegen de NOS: ‘Peter had dat anonimiseren van verbalisanten en deskundigen zeker een slechte zaak gevonden’.