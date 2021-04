In Arnhems lab lag 600 kilo crystal meth

Connect on Linked in

In het crystal meth-lab in Arnhem waar de politie vorige week binnenviel lag in totaal 600 kilo methamfetamine, aldus het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Drie Colombianen zijn dinsdag door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Het zijn mannen van 27, 34 en 38 jaar.

Verborgen toegang

Het landelijk parket spreekt van een ‘zeer groot professioneel synthetisch drugslaboratorium’. Het was ingericht in een loods op een groot industrieterrein in Arnhem. De ruim 600 kilo aan metamfetamine was in de vorm van kristallen, poeder en vloeistof. De straatwaarde bedraagt meerdere miljoenen euro’s.

De start van het onderzoek was een bij de politie binnengekomen tip dat er een lab zou zitten in het loodsencomplex. Het lab was slechts toegankelijk via een enkele zeer goed verborgen gehouden toegang. Die toegang zat goed verstopt achter een dubbele wand in een kantoorruimte. De verborgen ruimte waarin het synthetische drugslaboratorium was ingericht, bevindt zich centraal in een van de loodsen in het loodsencomplex.

Afzuiginstallatie

De ruimte was ingericht ten behoeve van de productie van metamfetamine en voorzien van een afzuiginstallatie met diverse koolstoffilters. De politie spreekt van een indringende acetongeur die er hing, vergelijkbaar met de geur van nagellakremover. Aceton is een oplosmiddel dat wordt gebruikt bij de bewerking van metamfetamine.

In het lab waren diverse goederen en chemicaliën opgeslagen, waarop de politie beslag heeft gelegd. Er stonden blauwe vaten, tonnen met als opschrift ‘aceton’, jerrycans, diepvrieskisten, koelemmers, koelboxen en meer spullen die kenmerkend zijn voor de productie van metamfetamine. Er zijn ook slaapplekken aangetroffen en een keukentje in het lab. De aangetroffen goederen, chemicaliën, productiemiddelen en productieopstellingen zijn typisch voor de grootschalige bewerking van metamfetamine.

Systeemplafond

Een 34-jarige verdachte die zich verborgen hield in een systeemplafond maar viel daar uit en hij is door het Speciale Interventieteam van de Landelijke Eenheid aangehouden. De twee andere verdachten zijn de dag erna, 9 april, aangehouden bij de loodsen op het industrieterrein. Zij hebben zich vermoedelijk schuilgehouden in het enorme loodsencomplex. De aangehouden verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het loodsencomplex is grotendeels vervallen. Een deel staat leeg of wordt verhuurd als opslaglocatie voor bijvoorbeeld voertuigen en boten.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen zijn donderdag, vrijdag en zaterdag bezig geweest met de ontmanteling van het lab. Een speciale bewakingseenheid van de politie heeft het pand drie dagen bewaakt.

Het onderzoek gaat nog verder.