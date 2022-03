In elkaar geslagen pakketbezorger overleden aan verwondingen

Connect on Linked in

Een 42-jarige postbezorger die ruim een week geleden in Hoogvliet in elkaar werd geslagen na ruzie om een pakketje is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam gemeld. De bezorger van PostNL kreeg onenigheid over een pakketje met een klant en werd daarna zwaar mishandeld.

Hij is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Kort na de mishandeling, die plaatsvond aan de Steurweg in Hoogvliet, werd een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Deze man zit nog vast.