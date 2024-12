In hoger beroep 9,5 jaar cel en tbs voor ‘Steenwijker Puzzelmoord’

Bewijs Evenals de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat Matthias M. de 34-jarige Halil Erol uit Steenwijk, ’s middags op 6 februari 2010 in Meppel om het leven heeft gebracht. Het hof ziet in een aangetroffen dekbedovertrek en de haren van de verdachte die zijn aangetroffen in de buurt van lichaamsdelen van het slachtoffer het doorslaggevende bewijs.

Bij het hoger beroep in de zogenaamde ‘Steenwijker Puzzelmoord’ is er nieuwe informatie over de zaak bijgekomen, waarover de rechtbank in eerste aanleg niet beschikte.

Tien jaar cel en tbs

In 2020 werd Meppelaar en ex-tbs’er Matthias M. veroordeeld tot tien jaar cel en tbs voor de moord op Halil Erol. De rechtbank achtte bewezen dat M. Erol om het leven bracht en daarna, op lugubere wijze, zijn lichaam wegwerkte.

Eerder levensdelict

Op 6 februari 2010 ontvangt ex-tbs’er M. (die eerder veroordeeld is voor het verkrachten en ombrengen van een Friese fysiotherapeute) Halil Erol en zijn vrouw en twee kinderen. Erol drinkt samen met M. een kop koffie in de schuur. Wat er daarna precies is gebeurd, daar lopen de theorieën over uiteen, maar feit is volgens het hof dat de verdachte op meerdere momenten alleen met het slachtoffer is geweest en Erol om het leven heeft gebracht.

Lichaamsdelen

Erol’s auto is op 8 maart 2010 brandend in Haren aangetroffen. Delen van zijn lichaam werden op 22 juni 2010 in een zak in het water van de Steenwijker Aa teruggevonden. Op 26 juni 2013 zijn in een soortgelijke zak en een dekbedovertrek weer andere lichaamsdelen van het slachtoffer aangetroffen, begraven in de Kiersche Wijde in Wanneperveen.

Dekbedovertrek

Het dekbedovertrek waarin de lichaamsdelen in 2013 zijn aangetroffen was van Matthias M. Bij deze lichaamsdelen is ook een aantal haarsporen van M. gevonden. Hij heeft geen verklaring kunnen geven voor het aantreffen van zijn dekbedovertrek en deze haarsporen.

Het hof leidt uit de wijze waarop het lichaam van het slachtoffer in stukken is gezaagd en daaropvolgend in delen is verpakt en verstopt, af dat Halil Erol op gewelddadige wijze van het leven is beroofd.’



Het OM eiste in hoger beroep tien jaar cel en tbs, maar het hof komt tot een iets lagere straf van 9,5 jaar en tbs vanwege de (te) lange duur van de procedure in hoger beroep. M. moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.

Tal van vragen

Het hof: ‘Verdachte is verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. Hij heeft niet alleen een einde aan zijn leven gemaakt, maar ook intens verdriet en gemis bij de nabestaanden veroorzaakt. Het leed dat nabestaanden is aangedaan, doordat zij nog altijd op tal van vragen rond het overlijden van het slachtoffer geen antwoord hebben, is onbeschrijfelijk. Daarnaast is bijzonder pijnlijk in deze zaak dat verdachte dit feit heeft gepleegd slechts enkele maanden nadat een eerdere tbs-maatregel was beëindigd, terwijl die voor een ander levensdelict aan hem was opgelegd.’