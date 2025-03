In hoger beroep ook 22 jaar cel voor moord op rapper Boechi

Zes kogels Rapper Boechi werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten bij een eetkraampje in Willemstad, toen hij richting zijn auto liep. Website Curaçao.nu schrijft dat volgens het hof overtuigend en wettelijk is bewezen dat Christopher Z. zes kogels op Boechi afvuurde, waarvan er vier hem troffen en één dodelijk was.

Vlaardingen

Op 8 april 2023 werd op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie Curaçaoënaar Churendi C. (destijds 44) opgepakt in Vlaardingen. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en zit voor zijn eigen veiligheid vast op Bonaire. Een anonieme getuige die niet bij de schietpartij betrokken was zou informatie verstrekt hebben over de vluchtauto, het kenteken en de naam van de bestuurder.

Familielid

Op 26 april 2023 werd op Curaçao de tweede verdachte in de moordzaak opgepakt. Het ging om de toen 24-jarige Christopher Z., die volgens het hof de schutter was. Z. is een familielid van het slachtoffer.

Motief onbekend

Over een motief voor de schietpartij is niets bekend geworden. Volgens bronnen ging het om een afrekening in het drugsmilieu, maar andere bronnen zeiden weer dat het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie of de diefstal van Boechi’s dure ketting. Boechi was op het eiland om enkele optredens te geven.

Geen duidelijke verklaring

Tijdens de rechtszaak bleek dat Christopher Z. nooit een concrete verklaring heeft afgelegd. Hij beweerde dat hij die dag thuis lag te slapen, maar zijn moeder en broer konden dit niet bevestigen. Daarnaast werd vastgesteld dat er geen enkele reden was waarom Churendi C. zijn medeverdachte Christopher Z. onterecht zou beschuldigen van de moord. Het Openbaar Ministerie stelde dat de moord op Boechi gepland en met opzet is uitgevoerd.

Bij de arrestatie van Z. werd een revolver in zijn broekzak gevonden. Ook werd een telefoon gevonden die op de plaats delict was aangestraald via zendmasten, wat als belangrijk bewijs werd gebruikt tegen Z.

Koelbloedig

Het hof benadrukte dat Boechi een geliefde en bekende rapper was, die net 30 jaar was geworden en midden in zijn carrière stond. Hij werd op koelbloedige wijze vermoord en tot op heden blijft het gissen naar de reden achter de moord.

Opkomend artiest

Boechi was een opkomende artiest die sinds 2020 muziek uitbracht. Hij had veel fans in de Antilliaanse muziekscene. Zijn bekendste nummers zijn Hode Nan en Moru Bondia. Windster trad in 2022 onder de artiestennaam Boechi meerdere malen op in Nederland, onder meer in de Rotterdamse Club BLU. Op 23 december 2022 zou hij met andere artiesten een show doen in Willemstad.