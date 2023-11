Tot 22 jaar cel voor moord op rapper Boechi op Curaçao

Connect on Linked in

De rechtbank in Willemstad op Curaçao heeft vrijdag twee verdachten van de moord op de Tilburgs/Curaçaose rapper Boechi (30) veroordeeld tot 22 jaar en bijna 20 jaar gevangenisstraf. Tegen Chris Z. (24) en Churendi C. (44) eiste het Openbaar Ministerie vorige maand respectievelijk 22 en 19 jaar cel.

Schutter Chris Z. krijgt 22 jaar cel en medeverdachte Churendi C. 19 jaar en 11 maanden. Hij kreeg oorspronkelijk 20 jaar cel, maar de rechter haalde er een maand vanaf omdat er fouten zijn gemaakt bij zijn overplaatsing naar Nederland.

Optredens

Ruchendell Windster, alias rapper Boechi, werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten bij een eetkraampje in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hij werd geraakt door meerdere kogels toen hij richting zijn auto liep. Boechi woonde in Tilburg, maar was voor optredens op Curaçao en had die nacht net een show gedaan.

Over een motief voor de moord is niets bekend geworden. Volgens bronnen ging het om een afrekening in het drugsmilieu, maar andere bronnen zeiden weer dat het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie of de diefstal van Boechi’s dure ketting.

Familielid

In april dit jaar werden twee verdachten opgepakt. Op 8 april werd op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie al Curaçaoënaar Churendi C. opgepakt in Vlaardingen. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en zat voor zijn eigen veiligheid vast op Bonaire. Eind april werd op Curaçao de vermeende schutter opgepakt: Chris Z., tevens een familielid van het slachtoffer. Z. is een bekende van politie en justitie.

Opkomende artiest

Boechi was een opkomende artiest die sinds 2020 muziek uitbracht. Hij had veel fans in de Antilliaanse muziekscene. Zijn bekendste nummers zijn Hode Nan en Moru Bondia. Boechi trad vorig jaar meerdere keren op in Nederland, onder meer in de Rotterdamse Club BLU. Op 23 december 2022 zou hij met andere artiesten een show doen in Willemstad.

Ook was hij in juli 2021 te zien in een aflevering van de veelbekeken Rookworst de Podcast van rapper Hef.