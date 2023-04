In India van moord verdachte geesteszieke Nederlander wil uitgeleverd

Connect on Linked in

Een Nederlander die in India vastzit op verdenking van moord, wil terugkeren om te worden behandeld aan zijn psychiatrische stoornis. Dit meldt De Telegraaf donderdag.

Beeld: de op 6 april 2013 in Kashmir vermoorde Britse Sarah Groves

Bijstand

De 53-jarige Ridderkerker Richard de W. heeft bij het Hooggerechtshof in New Delhi een formeel verzoek ingediend om uitgeleverd te worden naar Nederland, omdat zijn gezondheid snel achteruitgaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt bij de krant dat hem bijstand wordt verleend.

Moord

De man werd in april 2013 gearresteerd voor de moord op de Britse 24-jarige toeriste Sarah Groves, die hij met tientallen messteken om het leven bracht, op een woonboot van haar vriend aan het Dal-meer. Hij vluchtte daarna in een bootje, maar werd 100 kilometer verder opgepakt.

De man gaf tegenover de rechter aan dat hij in de drie dagen voorafgaande aan de moord cannabis en heroïne had gebruikt.

Spionne

Hij dacht in zijn wanen dat hij te maken had met een Britse spionne voor de Nederlandse overheid, die hem om wilde brengen. Dit was volgens hem een gevolg van zijn ziektebeeld, paranoïde schizofrenie. Hij wil daarom graag worden behandeld in Nederland, omdat hem in India de fundamentele zorg wordt onthouden. Als dat niet gebeurd, wil hij zorg in een kliniek in de Indiase hoofdstad.

Eerder ontvluchtte hij Nederland, omdat hij in zijn waanzin dacht dat behandelaars in een Rotterdamse kliniek hem het leven onmogelijk maakten, en veiligheidsdiensten trackers in zijn schoenen hadden gedaan, aldus De Telegraaf.