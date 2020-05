In karton geïmpregneerde cocaïne gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In een internationaal onderzoek, waar ook de Nederlandse politie aan deelnam, is een ton geïmpregneerde cocaïne in beslag genomen. De coke zat verwerkt in karton waarin limoenen en ananassen waren verpakt. In de zaak zijn de Colombiaanse ex-profvoetballer Edwin Congo en Colombiaan Mauricio Vergara aangehouden. Vergara was eerder privé-arts van voetballer Diego Maradona.

Het onderzoek strekte zich uit naar Griekenland en Bulgarije. Daar kwamen de fruitzendingen met de cocaïne aan. Eenmaal in Europa werd de cocaïne teruggewonnen uit het karton. Er zijn totaal 18 mensen opgepakt in Spanje, Colombia, Bulgarije en Nederland. Dinsdag werd Edwin Congo gearresteerd in zijn woning in Madrid, hij mocht na verhoor weer gaan. Congo speelde onder meer voor Real Madrid. Hij heeft ontkend bij cokehandel betrokken te zijn. Wel zei hij in Colombiaanse smaragden te hebben gehandeld met andere verdachten.

Vergara werd in 2002 al eens aangehouden op het vliegveld van de Colombiaanse stad Cali met 2 kilo cocaïne in zijn bagage.