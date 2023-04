‘In Londen worden per dag 248 telefoons gestolen’

Connect on Linked in

Elke zes minuten wordt in Londen een mobiele telefoon als gestolen opgegeven, zo blijkt uit officiële cijfers waar de BBC over publiceert. In Londen waren in 2022 91.000 meldingen van telefoondiefstal, dat komt neer op gemiddeld 248 telefoons per dag. Slechts in 2 procent van de gevallen kwam het apparaat weer terug bij de eigenaar.

In de hand

Vrijwel alle diefstallen gebeuren als mensen op straat of in het openbaar vervoer aan het bellen zijn, of aan het appen of lezen met het toestel in de hand. Rovers rukken de telefoon uit de hand en rennen, of fietsen, weg. Sommige rovers rukken de telefoon uit de hand bij passagiers in een bus en springen er razendsnel uit. Bij de meeste berovingen op straat is een fiets, scooter of motor in het spel.

Lang niet iedereen doet aangifte omdat het vertrouwen dat de telefoon terugkomt, of de daders worden gepakt, bij het publiek laag is. Het werkelijke aantal geroofde telefoons ligt dus nog veel hoger dan 248 per dag.

Groot probleem

De Metropolitan Police erkent tegen de BBC dat het onder controle houden van dit soort diefstallen ‘moeilijk’ is en dat het door de politie als een groot probleem wordt gezien omdat ‘het rechtstreeks het vertrouwen van het publiek in het vermogen van de politie om hen te beschermen, aantast.’

In de praktijk in Londen is de kans dat het toestel terugkomt en de dader wordt gepakt alleen wat groter in het “gouden uur” direct na de roof, als de politie tenminste direct is ingeschakeld.