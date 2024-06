‘In Nederland gezochte crimineel Delano B. opgepakt in Suriname’

Connect on Linked in

De in Nederland gezochte Surinaams-Amsterdamse crimineel Delano B. (59) is afgelopen weekend door een arrestatieteam opgepakt in Suriname. B. werd in 2016 in Nederland veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte.

Gijzelen

Het Openbaar Ministerie Amsterdam liet in januari doorschemeren dat ze Delano B. wilde gijzelen, omdat hij de Nederlandse staat nog ruim 883.000 euro moet betalen. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde B. in 2016 tot het betalen van 2 miljoen euro. Daarvan staat na verkoop van in beslag genomen goederen nog steeds 883.012,56 euro open.

In januari werd Delano B. gedagvaard voor een zogeheten ‘rekestenzitting’ in de Amsterdamse rechtbank om het resterende deel van zijn schuld aan de staat af te lossen, maar hij kwam niet opdagen.

Carwash

Na grondig speurwerk kwam B., die volgens Waterkant al heel lang in Suriname bleek te zitten, in beeld bij de Surinaamse politie. Hij werd door een arrestatieteam opgepakt bij een carwash aan de Franchepanestraat in Paramaribo.

B. zal volgens de procedures worden overgedragen aan de Nederlandse justitie om de zaak verder af te wikkelen in Nederland.

ABC’er

De Amsterdamse recherche ziet Delano B. als een Amsterdamse beroepscrimineel (ABC’er) die al decennia lang actief is in het criminele milieu. Uit stukken van strafdossiers die Crimesite heeft ingezien komt de naam van Delano B. frequent voor. De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de Surinamer Piet W., die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en in oktober 2022 werd opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s.

Zoon

Digennaro B., de zoon van Delano B., kreeg in 2021 3,5 jaar cel voor het witwassen van (een deel van de) ruim 4,8 miljoen euro cash die in september 2020 in sporttassen en big shoppertassen werd gevonden in een woning in Purmerend. De recherche begon in maart 2020 een onderzoek, na anonieme tips die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie waren binnengekomen. Een van de tips was dat Digennaro B. geld en drugs zou rijden voor de organisatie van zijn vader Delano.