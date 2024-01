Justitie wil beroepscrimineel ‘gijzelen’ om bijna 9 ton aan staat te betalen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Amsterdam wil de Surinaams-Amsterdamse crimineel Delano B. (58) laten ‘gijzelen’ omdat hij nog ruim 883.000 euro moet betalen aan de staat. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde B. in 2016 tot het betalen van 2 miljoen euro. Daarvan staat na verkoop van in beslag genomen goederen nog steeds 883.012,56 euro open. Dat schrijft Het Parool.

Doorgewinterd

De Amsterdamse recherche ziet Delano B. als een Amsterdamse beroepscrimineel die al decennia lang actief is in het criminele milieu. Uit stukken van strafdossiers die Crimesite heeft ingezien komt de naam van Delano B. frequent voor. De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de Surinamer Piet W., die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en in oktober 2022 werd opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s.

Toch werd B. tot op heden alleen voor witwassen veroordeeld. Tegenover Het Parool ontkende B. jaren geleden stellig dat hij zich bezighield met cocaïnehandel. Hij verblijft al langere tijd vooral in Suriname.

22 maanden cel

Delano B. werd eerder veroordeeld tot 22 maanden cel voor ‘gewoontewitwassen’ van 2001 tot 2008, en valsheid in geschrifte in 2001 en 2002. Toen hij in 2008 werd opgepakt, had hij 27.000 euro bij zich en vond de recherche ook bijna 10.000 euro in de tas van zijn vriendin. Het OM legde beslag op zijn woningen in Amsterdam-Zuid en in Suriname, maar ook op bankrekeningen, twaalf luxe horloges, dure auto’s en op voor maar liefst 245.000 euro aan audioapparatuur.

Grote sommen cash

In de periode tussen 2001 en 2008 vloog Delano B. herhaaldelijk naar Suriname en Dubai waar hij grote sommen geld uitgaf. Volgens justitie ging het om een bedrag van bijna 1,9 miljoen euro contant geld. Volgens B. zelf had hij veel geld verkregen uit ‘sponsoring’ en zouden kennissen hem grote geldbedragen hebben geleend. Daarnaast zou de Amsterdamse Surinamer flink verdiend hebben als voetbalmakelaar, organisator van boks-events en met huizenhandel in Suriname.

Schikking

In 2012 sleepte justitie B. opnieuw voor de rechter en werd hij veroordeeld tot het betalen van ruim 2,4 miljoen euro aan de staat. Hij ging vervolgens in hoger beroep en kwam tot een schikking met de staat, waarbij hij 2 miljoen zou moeten betalen.

Volgens justitie heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vanaf september 2016 tevergeefs geprobeerd die 2 miljoen te innen. Wel werd er beslag gelegd op een woning in Amsterdam-Zuid en een duur horloge, waardoor de openstaande schuld slonk naar ruim 883.000 euro.

‘Betalingsonwil’

Volgens Het Parool ligt in Suriname beslag op vijf huizen, vier tv’s, een auto, elf luxehorloges en een armband, maar die kunnen alleen met medewerking van B. worden verkocht om de rest van de schuld in te lossen. Dat deed hij volgens justitie niet. Het CJIB gaat daarom niet uit van ‘betalingsonmacht’, maar van ‘betalingsonwil’.

Zitting

In mei 2023 kreeg Delano B. de laatste kans het resterende bedrag uiterlijk eind juni 2023 te betalen. Daarop kwam weer geen reactie. Komende vrijdag is hij daarom gedaagd voor een zogeheten ‘rekestenzitting’ in de Amsterdamse rechtbank, waar het OM de rechters zal vragen om een machtiging om B. te gijzelen (lijfsdwang), waarbij de schuldenaar vast wordt gezet totdat hij heeft betaald.

Als de rechtbank in het verzoek meegaat, mag het OM B. voor 1080 dagen (bijna drie jaar) vastzetten.

Zoon

Digennaro B., de zoon van Delano B., kreeg in 2021 3,5 jaar celstraf voor het witwassen van (een deel van de) ruim 4,8 miljoen euro cash die in september 2020 in sporttassen en big shoppertassen werd gevonden in een woning in Purmerend. De recherche begon in maart 2020 een onderzoek, na anonieme tips die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie waren binnengekomen. Een van de tips was dat Digennaro B. geld en drugs zou rijden voor de organisatie van zijn vader Delano.