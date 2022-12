‘In Rio verdwenen Nederlandse vrouw woonde in gevaarlijke buurt’

Connect on Linked in

De politie in Brazilië onderzoekt of er drugscriminelen betrokken zijn geweest bij de verdwijning in Rio de Janeiro van de Nederlandse Britt Blom, zo melden Braziliaanse media. De vrouw is vermist sinds 10 december toen ze haar huis verliet, in São João de Meriti. Ze woont vlak in de buurt van het als gevaarlijk bekend staande Complexo da Pedreira, in het noordelijke deel van de stad.

Vader

De Telegraaf schrijft dat op Facebook geschreven wordt over de verdwijning van de 36-jarige Blom, een geboren Amsterdamse. De vrouw woont al veertien jaar in Brazilië en ze zou goed Braziliaans spreken. Ze verbleef aanvankelijk bij haar vader in São Paulo, waar ook een minderjarige dochter van haar woont.

In de tijd dat ze in São Paulo woonde veroorzaakte ze in 2011 een dodelijke aanrijding met een motorrijder, op een snelweg na afloop van een dansfeest. Tegenover de politie verklaarde ze dronken te zijn geweest en dat de motor plotseling de snelweg was opgedraaid.

Ze werd veroordeeld voor doodslag tot twee jaar en acht maanden in een half-open gevangenisregime.

Gevaarlijk

Tijdens het slepende proces verhuisde ze naar Rio. Ze woonde eerst aan de kust, in Copacabana. Later verhuisde ze naar São João de Meriti, op meer dan tien kilometer noordelijk van het centrum. Dat stadsdeel staat bekend als relatief onveilig.

In 2020 stelde het Braziliaanse Openbaar Ministerie dat de uitvoering van haar invrijheidstelling onder voorwaarden problemen gaf omdat haar adres ‘gelegen is op een zeer gevaarlijke plaats in Rio de Janeiro, als gevolg van de aanwezigheid van gewapende groepen gericht op drugshandel’.

‘Snel iets’

Rechercheurs van de afdeling moordonderzoek hebben een inval gedaan in de woning van Blom en daar onder meer een computer en telefoons in beslag genomen. Vrienden zeiden tegen de politie dat Blom van huis ging om een werkkwestie op te lossen. Ze stuurde een bericht met de mededeling dat er ‘snel iets’ moest worden geregeld.

Blom werkte als vertaalster en had tevens inkomen uit panden in São Paulo die ze verhuurde, aldus Braziliaanse media.