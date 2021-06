In Spanje gegijzelde Belg vrijgelaten

Connect on Linked in

In Malaga is afgelopen weekend een Belg vrijgekomen die een week lang in Marbella was gegijzeld. Het slachtoffer kwam zaterdagavond een ziekenhuis binnen met onder meer blauwe plekken als gevolg van een mishandeling die hij had ondergaan tijdens zijn gevangenschap.

Marokkaanse komaf

Het slachtoffer is een dertiger van Marokkaanse komaf met de Belgische nationaliteit. Hij meldde zich op eigen gelegenheid bij het ziekenhuis. De politie was de hele week bezig geweest met de zaak maar had dat stil gehouden. Waarom de man op vrije voeten is gesteld, in het noordelijk deel van Malaga, is onbekend. Zijn verwondingen lijken mee te vallen.

Pakket hasj

Tegelijkertijd speelde in de provincie een tweede ontvoering. Vier mannen zouden een man hebben ontvoerd die een pakket hasj had meegenomen van een strand bij Mijas. De man was met de hasj ondergedoken in de stad Almeria.

Maar daar werd hij gevonden doordat vier mannen een wederzijdse bekende gijzelden en hij werd uitgewisseld. Het viertal nam de man mee naar het stadje El Ejido. Daar werd hij bedreigd en mishandeld omdat hij moest vertellen waar de hasj was gebleven.

Onder druk van de politie zouden de ontvoerders de man hebben vrijgelaten. De verdachten zijn twee Spanjaarden en twee Marokkanen tussen 20 en 42 jaar. In de ochtend van 25 mei werden ze gearresteerd in Mijas.