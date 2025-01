In uitgebrande bestelbus gevonden dode man is Turkse Atilla (45)

Atilla werd op zondagochtend 8 december in een brandende auto gevonden, op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg, terwijl de brandweer aan het blussen was. Dit gebeurde nadat een voorbijganger de brand had opgemerkt. Hulp aan de man mocht niet meer baten.

Mannenontmoetingsplek

Het parkeerterrein waar de man was gevonden, ligt vlak achter het pompstation Ruyven langs de A13, in de richting van Rotterdam naar Den Haag. Dit is volgens de politie over het algemeen een vrij drukbezochte parkeerplaats, waarvan bekend is dat het een “mannenontmoetingsplek” is. Atilla kwam er vaker.

Eenzaam bestaan

Opsporingsprogramma Team West meldt dinsdag dat Atilla ruim twee jaar geleden zijn volledige bestaan in Turkije had achtergelaten. Hij kwam in Nederland in een asielzoekerscentrum terecht en probeerde in afwachting van een eigen plek een nieuw leven op te bouwen. Atilla had in Nederland een eenzaam bestaan. Hij werkte onder meer als pakketbezorger en reed daarom in een witte Mercedes Vito. In dezelfde uitgebrande bestelbus werd hij op 8 december gevonden.

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de zaak en toedracht. De politie houdt rekening met een misdrijf en doet een getuigenoproep. Wie de politie meer kan vertellen over het slachtoffer of hem voor 8 december nog heeft gesproken, wordt gevraagd zich te melden.

‘Misschien zijn er mensen die hem kennen of hem vaker op de parkeerplaats hebben gezien’, zegt de teamleider van het onderzoek. ‘We begrijpen dat dit gezien de locatie gevoelig kan liggen. Weet dan dat het delen van informatie ook anoniem kan.’