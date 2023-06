‘Inbeslagnames cocaïne maken geen einde aan de drugshandel’

Connect on Linked in

De vele inbeslagnames van cocaïne van de laatste tijd hebben geen invloed op de prijs van de drug op straat. Dat zegt een drugsonderzoeker van het Trimbos Instituut in het Algemeen Dagblad. ‘Handelaren zullen ook niet stoppen na inbeslagnames. Het is te lucratief.’

Prijs

Ondanks de vele coke die is aangetroffen in de laatste maanden, is de prijs van de verboden drug niet gestegen. Waarom is alles in het leven duurder geworden, maar is dat bij cocaïne niet? Die vraag legt AD.nl voor aan drugsonderzoeker Daan van de Gouwe, van het Trimbos Instituut.

Van der Gouwe stelt dat grote vondsten op de prijs bij de straatdealer weinig invloed heeft. ‘Ooit kostte een gram cocaïne 100 gulden, nu schommelt het jaren rond de 50 euro. Waarom de prijs niet stijgt? De winsten zijn gigantisch. Het is niet nodig. Wij denken dat er zoveel cocaïne beschikbaar is, dat het daarom geen effect heeft. De meeste cocaïne wordt niet onderschept.’

Risico

De drugshandel is volgens Van der Gouwe zo lucratief, dat handelaren niet zullen stoppen na zo’n inbeslagname: ‘Het enige dat ze doen is het risico meer spreiden, zodat de kans op inbeslagnames kleiner is. Daarom wijken ze uit naar andere havens, van Stockholm tot Vlissingen.’

Het AD vraagt dit aan de onderzoeker naar aanleiding van de vondst van 3587 kilo cocaïne, die in de nacht van zondag op maandag in de Rotterdamse haven werd gevonden. De lading bananen, waar in Ecuador de cocaïne waarschijnlijk bij werd verstopt, had als bestemming een bedrijf in Zeeland.

Ook de denktank Denkwerk stelt volgens het AD dat bij aanhoudende druk door onderscheppingen, de kans groot is dat criminele clans hun operaties elders voortzetten en dus niet zullen stoppen. Lees hier het rapport Drugs de Baas van de denktank.