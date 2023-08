Inbreker komt via plafond tankstation Rotterdam binnen

Connect on Linked in

In Rotterdam-Alexander heeft een inbreker zondagnacht rond 05.30 geprobeerd via een gat in het plafond een tankstation te beroven. Een medewerker heeft de dief vervolgens uit de zaak gejaagd. Dat schrijft Rijnmond.

Vechtpartij

Het tankstation aan de Prinsenlaan was nog niet open toen de inbreker op het dak was geklommen en door een gat naar beneden kwam. Een medewerker die al in het tankstation was, schrok toen de dief door het plafond naar binnen kwam, waarna een vechtpartij tussen beide mannen ontstond en de inbreker op de vlucht sloeg. Er raakte niemand gewond en er zou geen wapen gebruikt zijn.

‘Gebeurt vaker’

Dakdekkers hebben de schade aan het plafond gerepareerd. Een van hen zegt tegen Rijnmond dat het gat is gemaakt met een zaag en een mes. ‘Dit gebeurt wel vaker, door het hele land. Dan willen ze sigaretten meenemen, hier misschien ook geld. Ik zie dit soort inbraakschade wel tien tot vijftien keer per jaar.’

De inbreker is nog niet aangehouden.