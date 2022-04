Inbrekers gepakt, op zoek naar cocaïne in havenloods

Connect on Linked in

Bij een bedrijf in het havengebied van Vlissingen zijn zaterdagmorgen vroeg vijf mannen gearresteerd bij een bedrijfsinbraak. De politie denkt dat de mannen in het bedrijf cocaïne weg wilden halen. Rond 03.20 kreeg de politiemeldkamer een melding over een inbraak bij een bedrijf aan de Denemarkenweg in Ritthem, vlak naast de Vlissingse haven. Er was daar een alarm afgegaan.

Waarschuwingsschot

Diverse eenheden van politie en Douane gingen ter plaatse. De agenten ontdekten sporen van een inbraak. De politie constateerde toen dat er enkele mannen probeerden te vluchten. Op het terrein en in de omgeving werden in totaal vijf mannen gearresteerd. Een van de agenten loste een waarschuwingsschot. Bij de zoekactie werden ook een politiehelikopter en een politiehond ingezet.

Cocaïne

In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder, waarschijnlijk cocaïne. Die goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Het vijftal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht.