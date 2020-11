Incasso Cees: ‘Schietpartij in Amersfoort ging om wietkwekerij’

Connect on Linked in

De bejaarde man die vorige week in Amersfoort in zijn auto werd doodgeschoten had ruzie met de Arnhemse incassobaas Cees J. over een opgerolde wietkwekerij. “Incasso Cees” hing een celstraf boven het hoofd terwijl de 74-jarige Joop P. uit Soest vrijuit zou gaan. Dat schrijft De Gelderlander.

Saab 900

Joop P. werd vorige week vrijdag rond 13.30 dood aangetroffen in een groene Saab 900 bij het centraal station in Amersfoort. In de avond daarna bleek in het centrum van Arnhem een 55-jarige handelaar in kunst en curiosa uit het Gelderse Laren in zijn zwarte jeep te zijn vermoord. De politie vermoedt dat Cees J. de dader was.

Die vrijdagnacht was er een inval in een pand van J.. Hij schoot zichzelf door het hoofd toen een arrestatieteam bij hem binnenviel.

6.000 planten

Joop P. huurde in december 2014 een loods bij J.. Bij een inval trof de politie bijna zesduizend planten, volgens De Gelderlander met een straatwaarde van 2 ton. P. was in 2019 ook betrokken bij een grote wietplantage in Doetinchem. Voor de loods van J. kreeg hij een taakstraf. Cees J. zou hebben geoordeeld dat P. hem de schuld in de schoenen had geschoven. J. en zijn vrouw kregen een maand cel, het hoger beroep liep nog.

