‘Incassobureau van drugskartels opgerold in Madrid’

In Spanje zegt de Guardia Civil deze week een groep verdachten te hebben opgepakt die geweld zou hebben gepleegd in opdracht van verschillende Zuid-Amerikaanse criminele organisaties. De groep had volgens de Spanjaarden een “afdeling huurmoorden”. De groep deed criminele incasso’s en maakte zich volgens de autoriteiten schuldig aan witwassen.

Zware geweldsdelicten

In het onderzoek “Burlero” is samengewerkt met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), Europol en de politie in Peru en Colombia. De aangehouden verdachten hebben de Spaanse, Colombiaanse en Venezolaanse nationaliteit. Zij hebben allen antecedenten op het gebied van zware geweldsdelicten. Naast deze vier zijn er nog zeven andere personen verdachte in het onderzoek. Er waren doorzoekingen in Villaviciosa de Odón, Getafe en Móstoles.

Oficina de cobro

De groep was jarenlang in Spanje actief en verleende diensten aan verschillende groepen in Zuid-Amerika, onder meer als officina de cobro (incasso-kantoor). Ook stuurde de groep katvangers aan die met waarschijnlijk crimineel geld onroerend goed op hun naam namen. Het onderzoek heeft twee jaar geduurd. De groep beschikte over een netwerk van huurmoordenaars waar liquidaties konden worden besteld.

Er zijn zeven vuurwapens met munitie in beslag genomen, waarvan bij sommige het serienummer was gewijzigd en ook speciale kentekenplaten voor auto’s die bij Spaanse en andere politiediensten in gebruik zijn. Verder namen agenten waardevolle spullen, kleding van topmerken, en auto’s uit het topsegment in beslag.