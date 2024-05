Indiër sluisde ruim 37 miljoen aan crypto weg

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten staat een man voor de rechter die heeft bekend ruim 37 miljoen dollar aan cryptovaluta te hebben gestolen. Hij slaagde erin de website van een beurs voor crypto te kopiëren en op die website klanten hun inloggegevens in te laten voeren. Vervolgens werden de klanten door nep-medewerkers van de cryptobeurs misleid waardoor hun wallet in handen van de criminelen kwam.

Charlotte

De zaak van de Secret Service tegen Chirag Tomar (30, uit India) wordt behandeld voor de rechtbank Charlotte, North Carolina. Hij heeft bekend schuldig te zijn aan het stelen, met anderen, van meer dan 37 miljoen dollar middels “spoofing” van de website Coinbase-Pro. Hij regelde die fraude vanuit het buitenland en werd gearresteerd op 20 december 2023 op de luchthaven van Atlanta, toen hij de Verenigde Staten binnenreisde.

Pro-versie

De scam dateert al vanaf juni 2021. Honderden slachtoffers van over de hele wereld werden slachtoffer.

Coinbase is een van de grootste virtuele beurzen voor cryptovaluta in de wereld, waar klanten crypto kunnen kopen en verkopen. Coinbase-gebruikers kunnen hun cryptocurrencies er ook opslaan in hun virtuele portefeuilles (wallets). Met die wallets kunnen ze crypto overmaken naar andere wallets of naar externe gekoppelde accounts. Coinbase exploiteerde ook een ‘Pro’-versie van zijn beurs, met geavanceerde functies.

Misleid

Volgens de Amerikaanse justitie hebben Tomar en mededaders de Coinbase Pro-website vervalst door een nep-url te gebruiken: CoinbasePro.com. De frauduleuze website was een exacte kopie van de authentieke website.

Nadat de slachtoffers hun inloggegevens op de nepwebsite hadden ingevoerd, werd een authenticatieproces in gang gezet. In sommige gevallen werden slachtoffers misleid om hun inlog- en authenticatiegegevens van de echte Coinbase-website aan fraudeurs te verstrekken.

In andere gevallen werden slachtoffers misleid om valse Coinbase-vertegenwoordigers toestemming te geven om externe desktopsoftware uit te voeren, waardoor fraudeurs controle konden krijgen over de computers van slachtoffers en toegang konden krijgen tot hun legitieme Coinbase-accounts.

Klantenservice

De fraudeurs deden zich ook voor als vertegenwoordigers van de klantenservice van Coinbase en misleidden de gebruikers om hun tweefactorauthenticatiecodes telefonisch aan de fraudeurs te verstrekken. Zodra de fraudeurs toegang kregen tot de Coinbase-accounts van de slachtoffers, brachten de fraudeurs de cryptocurrency-bezit van de slachtoffers in Coinbase snel over naar cryptocurrency-portefeuilles onder controle van de fraudeurs.

Geblokkeerd

In februari 2022 probeerde een Coinbase-klant in North Carolina via de frauduleuze website in te loggen op zijn Coinbase-account. De nepwebsite toonde het slachtoffer een melding dat zijn account was vergrendeld en vroeg het slachtoffer een opgegeven nummer te gebruiken om een valse Coinbase-vertegenwoordiger te bellen.

De nepvertegenwoordiger misleidde het slachtoffer met een valse tweefactorauthenticatie. Uiteindelijk kregen de criminelen zo toegang tot het echte Coinbase-account van het slachtoffer. Uit de wallet werd ter waarde van meer dan 240.000 dollar geroofd.

Comtant geld

Tomar gaf aan de rechtbank toe verschillende wallets te hebben beheerd waar tientallen miljoenen dollars op zijn ontvangen. Hij sluisde die vervolgens door en kocht er uiteindelijk contant geld voor dat werd verdeeld onder de criminelen.

Volgens het strafdossier kocht Tomar van het geld onder meer een Rolex en andere dure horloges, Lamborghini’s en Porsches, en reisde hij naar Dubai, Thailand en andere bestemmingen om het uit te geven.

Door zijn zogeheten plea bargain kan Tomar voor fraude maximaal twintig jaar cel krijgen.