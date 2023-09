Inspecteur van politie verdacht van corruptie

Connect on Linked in

Een inspecteur bij de politie is dinsdag in Amsterdam aangehouden op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan derden. De verdachte is een man die werkt bij de eenheid Amsterdam.

Beperkingen

In het onderzoek zijn twee medeverdachten opgepakt: een 36-jarige man uit Naarden en een 35-jarige man uit Soest. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De drie verdachten zitten om reden van het lopende onderzoek in alle beperkingen vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Het gebeurt zelden dat politiemensen in hogere rangen verdacht worden van corruptie.

Werkplek

Het onderzoek wordt gedaan door de Rijksrecherche onder leiding van het landelijk parket. Op de werkplek van de medewerker in Amsterdam is een doorzoeking geweest. Er is ook gezocht op locaties in Almere en Hilversum.

Het onderzoek is nog in volle gang. De Rijksrecherche heeft nog andere verdachten op het oog, verdere aanhoudingen worden door het Openbaar Ministerie niet uitgesloten.