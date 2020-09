‘Internationaal cocaïnenetwerk van Albanezen ontmanteld’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Deze week is een vijfjarig onderzoek naar cocaïnehandel onder leiding van de Italiaanse justitie, met de Nederlandse en Italiaanse politie, afgerond met 20 arrestaties van vooral mensen van Albanese afkomst. Volgens Europol gaat het om een groep die zich “Kompania Bello” noemde.

Dubai

Er waren arrestaties in heel Europa, ook in Nederland. In de vroege ochtenduren van dinsdag voerden honderden politieagenten, waaronder speciale interventieteams invallen uit tegen de leden van dit volgens Europol ‘zeer professionele criminele syndicaat’. Er zijn 20 personen gearresteerd in Italië (5), Nederland (2), Duitsland (2), Griekenland (2), Roemenië (1), Hongarije (1), Spanje (1), Albanië (5) en het emiraat Dubai (1).

De verdachten zitten in voorlopige hechtenis voor internationale handel in drugs, illegaal bezit en distributie van drugs en geweld, waaronder moord. Eerder werden al 84 andere verdachten dit project gearresteerd, in Italië, Ecuador, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland.

Nederland en Italië

Het onderzoek staat onder leiding van de Italiaanse Polizia di Stato en van het OM in Florence. Het wordt door Europol beschouwd als het grootste in zijn soort ooit tegen de Albanees sprekende georganiseerde misdaad. Het is resultaat van een gezamenlijk onderzoeksteam met deelname van Italië en Nederland. In de loop van dit onderzoek is bijna 4 ton cocaïne en meer dan 5,5 miljoen euro aan contanten in beslag genomen.

Chinees systeem

De politie stelde in het onderzoek vast dat de gehele keten van internationale exporten van cocaïne vanuit Zuid-Amerika tot aan de detailhandel in verschillende Europese landen werd gecontroleerd door de groep. Doorgaans is die keten opgesplitst tussen meerdere criminele groepen.

De hoofdverdachte is een 40-jarige Albanese staatsburger die was gevestigd in Ecuador.

Binnen Europa werden voertuigen met verborgen compartimenten ingezet. Witwassen werd gedaan met een Chinees systeem van ondergronds bankieren te vergelijken met de Hawala-bankiers, de “Fei ch’ien”.