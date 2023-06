Internationale autozwendel: honderden auto’s in beslag genomen

Connect on Linked in

De autoriteiten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Italië en Portugal hebben een internationale zwendel in de autobranche ontdekt. Er is voor vele miljoenen aan btw ontdoken. In Nederland zijn veertien woningen en panden van autobedrijven doorzocht.

34 auto’s in Nederland

Er is daarbij onder meer beslag gelegd op 34 auto’s, op luxe spullen en op ruim 900.000 euro cash. De doorzoekingen waren op 14 en 19 juni in Eindhoven, Amersfoort, Den Haag, Enschede en Nijkerk.

Het onderzoek “Huracán” is gestart in 2021. Er zijn zestig verdachten in beeld, van wie er vijf al zijn aangehouden, op verdenking van btw-fraude, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Tegelijkertijd zijn er 400 doorzoekingen verricht in verschillende Europese landen. In totaal werkten meer dan tweeduizend ambtenaren mee met de doorzoekingen.

Marge-auto’s

De verdenking is dat stelselmatig door trucs btw werd ontdoken. Betrokken autobedrijven zouden zogeheten btw-auto’s voor marge-auto’s hebben laten doorgaan.

Marge-auto’s zijn auto’s waarover al btw is betaald. Bij een btw-auto moet over de hele verkoopprijs omzetbelasting worden betaald, terwijl bij een marge-auto slechts btw hoeft te worden betaald over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs’.

De marge-auto’s werden tegen een lagere marktprijs verkocht, terwijl er geen btw over was betaald, wat oneerlijke concurren­tie veroorzaakt.

10.000 auto’s

In totaal zou de groep bij de transacties van zo’n 10.000 voertuigen hebben gefraudeerd. De FIOD denkt dat in Nederland minimaal zes miljoen euro belasting niet is betaald. Het totaal ontdoken bedrag is naar schatting zo’n 225 miljoen euro.