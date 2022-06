Internationale cocaïneorganisatie met Nederlanders opgerold

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft een internationale drugsorganisatie ontmanteld die via de Antwerpse haven tonnen cocaïne importeerde. De organisatie werd aangestuurd vanuit Dubai. Er zijn elf verdachten opgepakt, waaronder twee Nederlanders. Dat schrijft VRT.

(Foto uit archief)

De invallen vonden op 15 juni plaats, maar zijn donderdag pas naar buiten gebracht door het parket in Tongeren. De invallen vonden gelijktijdig plaats op 15 plaatsen in Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en ook in de Limburgse plaatsen Limbricht en Echt. In België heeft de onderzoeksrechter negen verdachten aangehouden. In Nederland zitten twee verdachten vast in afwachting van hun uitlevering aan België.

Goed gestructureerd

Volgens het parket is een internationale, goed gestructureerde criminele organisatie in kaart gebracht, die in staat is om op zeer regelmatige basis partijen cocaïne naar België te verschepen. Daarbij werd gebruikgemaakt van verschillende technieken en tactieken om de partijen na aankomst uit de containers te halen. De organisatie die werd geleid vanuit Dubai zou ook een hele logistiek hebben uitgebouwd om de ingevoerde drugs snel te verdelen.

Cocaïnewasserijen

De criminele organisatie maakte volgens het parket gebruik van geëncrypteerde telefoons en contraobservaties. De organisatie hield zich ook bezig met cocaïnewasserijen en illegale tabak.