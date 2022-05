‘Internationale drugsbaron’ opgepakt in Dubai

De politie van Dubai zegt een internationale drugsbaron te hebben gearresteerd die betrokken was bij cocaïnehandel naar Europa. Er zijn in totaal 17 personen aangehouden in verschillende landen. Onder hen is ook de hoofdverdachte M. D., wiens nationaliteit niet bekend is gemaakt. Er is begin mei in Frankrijk 22 ton in suiker verwerkte cocaïne in beslag genomen op een schip dat uit Colombia was aangekomen.

De cocaïne die op het schip in Le Havre in beslag is genomen was niet de eerste keer dat de groep een transport op touw had gezet, aldus de Dubai Police. De 900 zakken “suiker-cocaïne” bevatten tussen de 3 en 15 procent cocaïne. In het onderzoek is samengewerkt tussen politiediensten in Frankrijk, Spanje en Colombia.

Op verschillende plaatsen in Dubai, Frankrijk en Spanje zijn mensen gearresteerd. In Frankrijk is een chemicus aangehouden. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor het terugwinnen van de cocaïnepoeder uit de suiker. Hoofdverdachte M. D. is in Dubai opgepakt.

De groep was volgens de Dubai Police ook verantwoordelijk voor een transport van 12 ton tabak die in augustus vorig jaar in België in beslag is genomen.