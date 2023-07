Internationale phishing-bende met Nederlanders opgerold in België

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde heeft afgelopen week zestien invallen gedaan op verschillende plaatsen in België in een onderzoek naar een criminele organisatie die actief was in “informaticafraude”. Het gaat om een internatonale phishing-bende die tientallen rekeningen heeft gehackt en slachtoffers voor ruim een miljoen euro heeft opgelicht. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Supermarktkassa’s

Het onderzoek naar het netwerk begon nadat de politie weet kreeg van verdachte transacties die zich voordeden in meerdere Delhaiz-supermarkten, voornamelijk in Vlaanderen, Namen en Waals-Brabant. Verschillende verdachten boden zich aan de kassa’s van deze supermarkten aan om zogenaamd geschenkbonnen van Bol.com aan te kopen.

Tientallen rekeningen

Deze aankopen bleken te gebeuren via gehackte rekeningen van een bank uit Luxemburg. Met deze bonnen werden vervolgens dure gsm-toestellen besteld die afgeleverd werden in Nederland. Er werden op deze manier tientallen rekeningen gehackt en in Luxemburg en België maakten de verdachten zo ruim een miljoen euro buit.

Nederlanders

Bij invallen in België werden vijftien verdachten gearresteerd. Zij komen voornamelijk uit Brussel en Antwerpen en hebben de Belgische en Nederlandse nationaliteit. Alle verdachten zijn deze week voorgeleid bij de onderzoeksrechter die elf verdachten onder aanhoudingsmandaat plaatste. Zij zitten voorlopig in voorarrest.