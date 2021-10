Intimidatie in Zwolse woonwijk op beeld (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van daders van een reeks bedreigingen van een gezin in de Zwolse wijk Stadshagen, die zich afspeelden tussen september 2020 en februari 2021, aan de Plattenborgstraat. Er werden branden gesticht en gemaskerde mannen probeerden een woning binnen te komen. er zijn al twee verdachten gearresteerd in het onderzoek. De politie zoekt naar in elk geval zes andere verdachten.

Kinderen

In de nacht van 3 op 4 september 2020 was het eerste incident. Toen werd door een onbekende man brand gesticht bij de auto van het gezin. Op 23 december volgde het tweede incident. Bij de woning belden twee mannen aan die zich intimiderend opstelden en probeerden binnen te komen. Nadat de bewoners riepen dat er kinderen in huis waren, dropen ze af.

Parkeerplaats

In de nacht van 29 op 30 januari 2021 ontplofte een brandbom bij de woning. En op 26 februari 2021 werd een man belaagd toen hij terugkwam bij zijn auto op een parkeerplaats aan de Eerdelaan. Twee hem onbekende verdachten probeerden hem aan te vallen en bedreigden hem.

De politie zei in Opsporing Verzocht niets over de mogelijke achtergronden van de bedreigingen.

Het is in Zwolle al een aantal jaren onrustig door een vete in de drugswereld waarbij ook moordaanslagen zijn gepleegd.