Inval FIOD bij Jumbo topman (UPDATE)

In de villa van Jumbotopman Frits van Eerd is dinsdagochtend een inval gedaan door FIOD en politie in een groot witwasonderzoek. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het parket Noord-Nederland. De doorzoeking vindt plaats aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther, in Noord-Brabant. In het onderzoek is de hoofdverdachte, een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze (Drenthe), opgepakt.

Acht anderen aangehouden

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van BTW-fraude. Naast deze hoofdverdachte zijn er nog acht andere personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Het is niet duidelijk of Van Eerd is aangehouden en evenmin waar hij van verdacht wordt. Dinsdag zijn er in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen.

Sponsorcontracten

De FIOD, de politie, het functioneel parket en het parket Noord-Nederland doen samen onderzoek naar diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen middels onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen. De woordvoering in deze zaak wordt gedaan door het parket Noord-Nederland.

Het bedrijf van Frits van Eerd, supermarktketen Jumbo, sponsort wielerploeg JumboVisma en neemt deel als sponsor aan de wedstrijden als de Dakar Rally.