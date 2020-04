Inval illegale shishalounge in garagebox (VIDEO)

Print This Post

De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een illegale shishalounge in een garagebox in Boesingheliede vlakbij Zwanenburg. In het pand aan de Schipholweg trof de politie 26 personen aan. De aanwezigen kregen allemaal een boete van 390 euro wegens het samenscholingsverbod. Twee mannen werden aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren.

De politie en de Koninklijke Marechaussee vielen rond 23.00 het pand binnen. De garagebox was ingericht met een aantal bankstellen. Er stonden een veertigtal waterpijpen. De loods was een dag eerder al in beeld gekomen. Toen op vrijdagavond een opvallende auto van de Koninklijke Marechaussee langs het pand reed, zagen zij een aantal auto’s snel wegrijden.