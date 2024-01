Inval in Almere: twee arrestaties, ruim 200 kilo drugs en groot geldbedrag

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft woensdag bij een inval in een woning aan de Leemwierde in Almere Haven twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Amsterdam en een 64-jarige man uit Almere. In de woning werd een groot geldbedrag en ruim 200 kilo aan drugs aangetroffen. Dat meldt de politie vrijdag.

Het pand werd binnengevallen nadat uit onderzoek bleek dat in de woning aan de Leemwierde mogelijk drugs aanwezig waren. In de woning troffen agenten twee mannen aan. Beide mannen van 36 en 64 jaar werden aangehouden.

Bewakingseenheid

Omdat het contante geldbedrag volgens de politie dermate groot was en ruim 200 kilo aan drugs gevonden werd, is de Bewakingseenheid met spoed opgeroepen. Zij hielden de woning enkele uren in de gaten, zodat het huis veilig doorzocht kon worden. Tijdens de doorzoeking werden ook meerdere waardevolle spullen gevonden. Alles is in beslag genomen en de drugs zijn vernietigd.

Om wat voor soort drugs het gaat en hoeveel cash het gaat, meldt de politie niet.

Voorarrest

Beide verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de mannen nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis moeten blijven.