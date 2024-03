Inval in België: agent en schutter dood, tweede agent in levensgevaar

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning in Lodelinsart, bij Charleroi, is maandagochtend een politieagent om het leven gekomen. Ook de schutter is doodgeschoten. Een tweede agent ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Drugs- en wapenhandel

Het voorval vond plaats toen een arrestatieteam rond 06.30 een inval wilde doen in een woning aan de Rue de l’Etang in Lodelinsart, een deelgemeente van Charleroi. De inval vond plaats in het kader van een onderzoek naar wapenhandel, drugshandel, illegale handel in voertuigen, en deelname aan een criminele organisatie. Ook op andere locaties waren gelijktijdig invallen.

Volgens Het Nieuwsblad zou de schutter vanuit zijn bed en door een gesloten deur het vuur geopend hebben op de agenten die aan zijn deur stonden. De man zou zijn magazijn volledig leeggeschoten hebben op de agenten.

Dader doodgeschoten

Bij de schietpartij werd een 36-jarige agent gedood, een 33-jarige agent raakte levensgevaarlijk gewond en een 34-jarige agent raakte lichtgewond. De schutter verschanste zich na de schietpartij in de woning, waarna de politie versterking opriep en bij het binnentreden van de woning de dader neerschoot. Hij raakte zwaargewond, waarna hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden.

Het parket van Charleroi is een onderzoek gestart naar doodslag op een agent, en poging tot doodslag op twee agenten. In België is geschokt gereageerd op de schietpartij. Premier Alexander de Croo noemde het doden van agenten verachtelijk.