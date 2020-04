‘Inval in Best houdt verband met coke-vangst Rotterdam’

Connect on Linked in

Er is woensdag in een loods in Best door een arrestatieteam van het HARC een inval gedaan in een onderzoek naar de recente vondst van ruim een ton cocaïne afgelopen weekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf bevestigd.



De inval werd gedaan op industrieterrein De Waal in Best, aldus het Brabants Dagblad. Bij een loods daar was een container aangekomen. Twee mannen zijn in de omgeving aangehouden. Ze reden in een VW met Belgisch kenteken. De vrachtwagen met Belgisch kenteken was in de loop van de ochtend aangekomen en liet een container achter. Vlak daarna kwam de inval. Er zou ook nog een elders een tweede container door de politie zijn opgehaald. Het bedrijfspand werd sinds een week aan een Brabants stel verhuurd.

De Telegraaf schrijft dat het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat er afgelopen weekend een grote partij is gevallen, maar dat men er vrijdag pas meer over wil zeggen. Het HARC is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Ook op dinsdag 7 april werd er in de Rotterdamse haven door de Douane een ton cocaïne gevonden.