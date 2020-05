Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft donderdag een inval gedaan in een woning in het centrum van Amsterdam naar aanleiding van een drillrapvideo op sociale media waarin een vuurwapen werd getoond. Bij de inval is een 29-jarige Amsterdammer aangehouden.

Bij de woningdoorzoeking is geen vuurwapen aangetroffen, wel werd er munitie in beslag genomen. De verdachte is inmiddels vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Om welke drillrapvideo het gaat, is niet bekendgemaakt.