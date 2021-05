Invallen bij handelaren in dure horloges

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag invallen gedaan bij handelaren in dure horloges. De invallen kwamen voort uit onderzoeken naar de georganiseerde misdaad in Midden- West-Brabant en Zeeland. De handelaren hadden volgens de politie een faciliterende rol. Woensdag zijn vijf woningen en een kantoorpand doorzocht en onder meer 22 luxe horloges in beslag genomen.

Vuurwapen

In een woning in Rotterdam werd een vuurwapen aangetroffen. De 57-jarige bewoonster werd aangehouden. Er werden drie woningen in Rotterdam, één in Breda en één in Capelle aan de IJssel onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Ook in een kantoor in Alblasserdam vond een doorzoeking plaats. In een woning in Rotterdam werden naast een vuurwapen ook kleinere hoeveelheden harddrugs aangetroffen.

Rolex

De 22 luxe in beslag genomen horloges zijn voornamelijk van het merk Rolex. De politie nam ook 19 schilderijen mee, die nog op echtheid worden onderzocht. Daarnaast zijn circa 20.000 euro aan contant geld, administratie, diverse computers en mobiele telefoons in beslag genomen. De politie vond ook zo’n 200 horlogecertificaten en materialen om luxe horloges te verfraaien.

Gewoontewitwassen

De zoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek van de regionale recherche van de politie Zeeland-West Brabant onder leiding van het Openbaar Ministerie in Breda. De verdenkingen zijn gewoonte-witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er zijn behalve de Rotterdamse vrouw geen arrestaties verricht. Eerst gaat de recherche de in beslag genomen goederen en administratieve bescheiden onderzoeken.

De politie stelt dat exclusieve horloges in de criminaliteit veel worden gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel.