Invallen door politie in onderzoek naar plofkrakers

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend in een onderzoek naar plofkrakers die in Duitsland geldautomaten opbliezen invallen gedaan in Enschede en Gronau (D). Twee Enschedeërs van 43 en 19 zijn bij de actie opgepakt. Dat heeft het Duitse Bundeskriminalamt gemeld. Het is een gezamenlijk Duits-Nederlands politieonderzoek.

Zeventien kraken

Dat onderzoek richt zich op zeventien plofkraken in onder meer Senden, Gelsenkirchen, Dortmund, Löhne, Bad Oeynhausen, Arnsberg, Wesel (Nordrhein-Westfalen), Rinteln, Ihlow, Hann, Münden, Itterbeck (Niedersachsen), Dierdorf, Montabaur, Trier (Rheinland-Pfalz), Homburg (Saarland) und Gelnhausen (Hessen), waarbij in totaal 1 miljoen euro is buitgemaakt. De schade ramen de Duitsers op ongeveer 2 miljoen euro.

Meerdere dadergroepen

Het Bundeskrimanalamt zegt nog niet een volledig beelden te hebben van de daders. De Enschedeërs zouden auto’s hebben geregeld die zijn gebruikt bij meerdere plofkraken in Duitsland. De auto’s zijn geleverd aan meerdere dadergroepen.

In Enschede is een woning doorzocht met onder meer speurhonden. Er zijn verschillende artikelen zoals telefoons en computers in beslag genomen.