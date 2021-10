Invallen en arrestaties in onderzoek naar witwassen en belastingontduiking

Connect on Linked in

De politie en andere overheidsdiensten hebben vrijdag in de gemeente Maasdriel en de gemeente Meierijstad invallen gedaan in een groot onderzoek naar witwassen en belastingontduiking. Drie verdachten zijn aangehouden. Ook zijn er meerdere verboden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een taser. Daarnaast werden meerdere verborgen ruimtes ontdekt.

De invallen werden gedaan door de Belastingdienst, FIOD, politie, OM in de gemeente Maasdriel en in de gemeente Meierijstad. De Belastingdienst zette meerdere deurwaarders in om beslag te kunnen leggen op banktegoeden, een grote hoeveelheid onroerend goed en overige bezittingen van de leidinggevenden. Verder is er op verschillende plekken administratie in beslag genomen.

De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.