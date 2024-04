Invallen en drie arrestaties in groot drugsonderzoek Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag drie Rotterdammers van 41, 42 en 44 jaar aangehouden in een groot drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van de grootschalige import van en handel in drugs. Er zijn doorzoekingen gedaan in zes woningen en twee panden in Rotterdam-Zuid, zo meldt de politie vrijdag.

Koffiehuis en belwinkel

Bijna een jaar geleden startte het rechercheteam het onderzoek. Al snel kwam de verdenking dat de verdachten niet alleen drugs invoerden, maar ook op grote schaal harddrugs versneden en verhandelden. Ook werd duidelijk dat de verdachten in verschillende dure auto’s reden en vermoedelijk in een koffiehuis en een belwinkel hun handel runden.

Speurhonden

Nadat een officier van justitie toestemming verleende de mannen buiten heterdaad aan te houden, werd het drietal dinsdag door agenten van het Team Parate Eenheid van hun bed gelicht.

Na de aanhoudingen volgden doorzoekingen in zes woningen, de belwinkel en het koffiehuis in Rotterdam-Zuid. Bij de doorzoekingen werden speurhonden ingezet die specifiek opgeleid zijn om te zoeken naar drugs en contant geld.

Drie ton cash

Er zijn vijf auto’s in beslag genomen, waarbij in verborgen ruimtes ruim 300.000 euro aan cash geld is gevonden. Daarnaast zijn een geldtelmachine, drugs, benodigdheden om drugs te versnijden en vijf luxe horloges in beslag genomen. Ook zijn er tientallen telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek.

De aangehouden Rotterdammers worden ook verdacht van het leiden en/of deelnemen aan een criminele organisatie.

Langer vast

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan een rechter-commissaris die besloot dat het drietal twee weken langer blijft vastzitten. Het politieonderzoek gaat door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.