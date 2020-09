Invallen in groot witwasonderzoek

Connect on Linked in

De recherche van de landelijke eenheid van de politie heeft in een witwasonderzoek naar criminele geldstromen woensdagmorgen op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Acht woningen

In 8 woningen en 2 bedrijfslocaties verspreid over heel Nederland is gelijktijdig naar administratie en gegevensdragers gezocht. Er is beslag gelegd op twee vuurwapens, ongeveer 50.000 euro contant geld, administratie en digitale gegevensdragers, zoals computers en harde schijven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een FinEc team van de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

Schroothandel

Het onderzoek richt zich op een vermoedelijk criminele geldstroom, waarbij onder anderen twee schroothandelaren betrokken zijn. In totaal is er over drie jaar rond de 10 miljoen euro rondgepompt via bankrekeningen van zowel de schroothandelaren als de zogenaamde verkopers en kopers van metalen waarbij vermoedelijk valse facturen worden gebruikt om de geldstroom een ogenschijnlijke legale herkomst te geven.

De doorzoekingen hebben plaatsgevonden in woningen in de gemeenten Den Bosch, Huizen, Steenwijkerland, Zandvoort, Maasdriel, Hoeksche Waard en Veere. De twee bedrijfspanden die de politie doorzocht, liggen in Rotterdam en Zwijndrecht.

Het landelijk parket zegt dat aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek niet worden uitgesloten. Justitie probeert de laatste jaren in witwasonderzoeken eerst de administratie en de geldstromen te pakken te krijgen. Verdachten worden doorgaans pas later aangehouden.