Invallen in Haarlemmermeer in groot witwasonderzoek (VIDEO)

Bij een grootschalige actie in een onderzoek naar ondermijning in de Haarlemmermeer zijn vrijdag zeven panden en een woning doorzocht; daarbij zijn meerdere zeer luxe personenauto’s, vele gegevensdragers en overige goederen in beslag genomen. De verdachte in dit onderzoek, een 37-jarige inwoner uit Rijsenhout (bij Aalsmeer), verblijft momenteel in het buitenland.

Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven, het gebruik van katvangers en het investeren in onroerend goed.

De doorzoekingen onder leiding van het Openbaar Ministerie vonden plaats in samenwerking met onder andere drugs- en geldhonden, diverse specialisten van de politie, FIOD, de Belastingdienst en de gemeente Haarlemmermeer.

Tijdens de actiedag werd naast meerdere zeer luxe personenauto’s (waaronder een Rolls-Royce) mede beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Ook gaat de gemeente zich beraden op het bestuurlijk sluiten van panden. Tevens wordt een Bibob-onderzoek naar een horecazaak uitgevoerd.

De recherche zet het onderzoek voort en sluit niet uit dat er in de toekomst aanhoudingen zullen worden verricht.