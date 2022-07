Invloed Mexicaanse criminelen in Colombia neemt toe

Connect on Linked in

De aanwezigheid van Mexicaanse drugskartel in Colombia wordt sterker en de banden tussen Colombiaanse en Mexicaanse criminelen worden hechter. Dat zegt het hoofd van de Dijin, een onderdeel van de Colombiaanse Nationale Politie in een interview. Mexicaanse kartels hebben al jaren hun contacten in Colombia om zo gunstig mogelijk cocaïne in te kunnen kopen die zij in Mexico en de Verenigde Staten verkopen.

Zuiverheid

De directeur van de Dijín, generaal Fernando Murillo, zegt dat de Mexicanen nu ook steeds meer direct betrokken zijn bij de verschillende productiefasen, van pasta básica naar cocaïnepasta en cocaïne. Murillo: ‘Ze zijn ook betrokken zijn bij de productie in de laboratoria; zodat ze zelf de zuiverheid van het product kunnen bepalen, om niet te worden misleid.’

De Mexicanen betalen in dollars, maar vaak zijn er onderhandelingen over de uitwisseling van wapens voor drugs.

Mangrovebossen

In Colombia werken drie Mexicaanse groepen: het Sinaloa-kartel, het Jalisco-kartel Nueva Generación (CJNG), en het Juárez-kartel. Het CJNG en het Juárez-kartel hebben volgens Murillo een directe relatie, vooral met voormalig FARC-guerilla’s die hebben geweigerd de wapens neer te leggen na het vredesakkoord van 2016, met name in het kustgebied met de Stille Oceaan, de regio Tumaco. Dat is een onherbergzame kust met mangrovebossen van waaruit drugssmokkelaars bootjes en (half)onderzeeërs de zee op sturen. De Mexicaanse criminelen komen daar heimelijk binnen in snelle motorboten vanuit Midden-Amerikaanse landen.

Otoniel

In het noorden van Colombia hebben het Sinaloa-kartel en het CJNG volgens inlichtingen van de Dijin directe betrekkingen met het Cartel del Golfo (Los Urabeños), dat voorheen werd geleid door de naar de Verenigde Staten uitgeleverde, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Los Urabeños opereert vooral vanuit de havens aan de noordkust van Colombia en verstuurt vooral cocaïne naar Europese havens.

Overigens zijn er in 2021 en 2022 vanuit Colombia acht Mexicanen uitgeleverd naar de Verenigde Staten om te worden berecht voor drugshandel.

Iván Márquez

De ongeveer 1.500 ex-FARC-guerilla’s die zich verschuilen in de bergen langs de grens met Venezuela hebben recent een video gepubliceerd van oud-leider Iván Márquez, die gewond is geraakt na een aanval van Colombiaanse militairen op een kamp in de jungle maar nu herstellende zou zijn in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Márquez zou nu onderhandelen met Mexicaanse groepen om zijn positie verder te kunnen versterken met cocaïneproductie en -handel.