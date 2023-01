Invoer 2,2 ton coke: ex-politieman “Gorilla” en Nederlander opgepakt

Connect on Linked in

De politie in Antwerpen heeft woensdag vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige drugshandel, anabolen en wapenhandel. Een van de verdachten is een voormalig politie-inspecteur. Ook in Nederland is een verdachte opgepakt, zo meldt het parket Antwerpen vrijdag.

Liquidatie

Het onderzoek startte na informatie die naar voren kwam in een ander gerechtelijk onderzoek. De federale gerechtelijke politie verzamelde aanwijzingen voor xtc-handel en de productie van amfetamine. De verdachten worden ook gelinkt aan de import van bijna 2,2 ton cocaïne die in maart 2022 werd aangetroffen. Door de onderschepping van die partij zou er iemand geliquideerd moeten worden. Daarvoor was de groep op zoek naar een vuurwapen, aldus het parket. De liquidatie ging uiteindelijk niet door.

Invallen

Woensdag werden in en rond Antwerpen invallen gedaan in Berchem, Kapellen en Stabroek. Daarbij werden vijf verdachten gearresteerd: een 41-jarige man uit Berchem, een 42-jarige man uit Stabroek, zijn ouders van 73 en 74 en een voormalig politie-inspecteur van 36 jaar uit Kapellen. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de geschorste politieman Jens V., alias “Gorilla”, die in zijn vrije tijd ook bodybuilder was.

Ook in Nederland werd gelijktijdig een politieactie op touw gezet, waarbij één verdachte werd gearresteerd. Bij de huiszoekingen in België werden een alarmpistool, anabolen en voertuigen in beslag genomen.

Drie verdachten langer vast

De onderzoeksrechter heeft donderdag na voorleiding beslist om de 41-jarige man uit Berchem, de 42-jarige man uit Stabroek en de 36-jarige Jens V. uit Kapellen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, invoer drugs in vereniging, voorbereidingshandelingen in het kader van de drugswet, aanmaak, invoer, bezit en handel in humane doping en wapenhandel.

Ander onderzoek

Voormalig politieman Jens V. kwam in februari 2022 samen met zijn partner (die ook wijkagente is) in beeld in een ander drugsonderzoek. Bij een huiszoeking bij hem thuis in Kapellen vonden agenten toen 350 xtc-pillen en 156 gram amfetamine. Woensdag eiste de procureur in die zaak tegen Jens V. 30 maanden celstraf.