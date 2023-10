‘Isaac B. wordt uitgeleverd aan Nederland’

Connect on Linked in

Isaac B. (“Bom”, 29), wordt uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft volgens het Algemeen Dagblad het Hooggerechtshof in Istanbul vrijdag besloten. De Rotterdammer is zowel in België als in Nederland veroordeeld. In Nederland kreeg hij twaalf cel voor cocaïnehandel. In België zes jaar cel.

Bolle Jos

B. werd afgelopen juni opgepakt in Turkije samen met een aantal andere personen die de politie rekende tot het netwerk van de voortvluchtige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers.

B. probeerde vergeefs uitlevering te voorkomen.

Reisverbod

Na zijn arrestatie in juni was hij weer op vrije voeten gekomen. Hij mocht zijn uitlevering in vrijheid afwachten. Hij kreeg een internationaal reisverbod en huisarrest.

B. zou op het punt hebben gestaan om naar het buitenland te vluchten. Maar hij werd opnieuw aangehouden toen hij in een auto wilde stappen.

Zelf ontkende hij te hebben willen ontsnappen. Het Hooggerechtshof besloot dat B. tot aan zijn uitlevering vast blijft zitten.