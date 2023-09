Isaac B. alias “Bom” vlak na vrijlating weer opgepakt in Turkije

Connect on Linked in

Isaac B., de vermeende rechterhand van de Nederlandse drugsbaron Jos Leijdekkers, is vrijdag in Turkije vrijgelaten en kort daarna weer door een arrestatieteam opgepakt, omdat hij volgens de Turkse politie van plan zou zijn geweest om te ontsnappen naar het buitenland.

B. werd op 13 juni in de Turkse plaats Isparta opgepakt en zat sindsdien vast. Na drie maanden detentie werd hij vrijdag door een Turkse rechter vrijgelaten met een internationaal reisverbod en huisarrest.

Klaarstaand voertuig

Kort na zijn vrijlating werd hij echter opnieuw opgepakt, ditmaal bij zijn woning in Büyükçekmece. Volgens de Turkse krant Milliyet werd Isaac B., alias “Bom”, in de boeien geslagen toen hij zijn woning uitliep en op het punt zou hebben gestaan om met een klaarstaand voertuig te ontsnappen.

B. is vervolgens opnieuw naar de gevangenis gebracht.

Twaalf jaar cel

Zowel België als Nederland vragen om de uitlevering van de 29-jarige Rotterdammer. Isaac B. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar cel, in de Cherokee-zaak, voor grootschalige invoer van cocaïne. Hij werkte in de cocaïnehandel samen met de nog steeds voortvluchtige en internationaal gesignaleerde Jos Leijdekkers, aldus de recherche.

Pasta House

Isaac B. is in België veroordeeld tot vier jaar cel voor het opdracht geven voor de aanslag op het restaurant The Pasta House in Antwerpen. De Nederlander Meraldo P. kreeg vijf jaar cel voor die aanslag. P. is samen met Bolle Jos en Isaac B. ook verdachte in een onderzoek naar de invoer van cocaïne in Antwerpen waarin de mishandeling van een havenwerker centraal staat.

Cocaïnetransporten

De politie in zowel België als Nederland verdenkt B. ook nog van andere transporten van cocaïne. Zo zou zijn groep een van de betrokken partijen zijn bij drie zendingen die in maart van dit jaar in Rotterdam en Antwerpen door de Douane in beslag werden genomen, met een totaalgewicht van ongeveer 1500 kilo cocaïne.