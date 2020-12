‘Italiaan waste miljarden wit in bancaire schemerwereld’

Connect on Linked in

Een Italiaanse zakenman is door de Italiaanse justitie in verband gebracht met witwassen van zeker 136 miljard euro, mogelijk zelfs 500 miljard. De eigenaar van verschillende softwarebedrijven, Roberto Recordare, is met name verdacht door afgeluisterde (telefoon)gesprekken.

Bomaanslag

Recordare is eigenaar van het bedrijf Golem dat is gevestigd op Malta. Hij zat al vast omdat in een telefoongesprek in een onderzoek naar de ‘Ndrangheta Recordare blijkt te spreken over een bomaanslag op een officier van justitie. Stukken over het witwasonderzoek zijn uitgelekt naar verschillende Italiaanse media. De antimaffia-aanklager van Reggio Calabria richt zich op een witwasoperatie van 136 miljard euro, waarvan ’36 miljard cash’.

500 miljard euro

Hij zou dat hebben gedaan voor een groep maffia-clans uit Calabrië, Sicilië en Campania (Napels). Er zouden door Recordare voor die groepen fondsen zijn beheerd ter waarde van 500 miljard euro. De families die zijn genoemd zijn die van Parrello-Gagliostro di Palmi en van de Alvaro di Sinopoli (beide ‘Ndrangheta-clans) en Camorra-leden van de Iarunese uit het plaatsje Casal di Principe, in de buurt van Napels.

Het vermogen was opgeborgen in tegoeden op “spookrekeningen” zonder IBAN-nummer, van katvangers of mensen die al overleden waren, waar Recordare met elektronische toegangscodes toegang toe had. Aan de basis van het netwerk in de financiële schemerwereld stond een moederrekening bij de Nationale Bank van Denemarken. Het vermogen bestond deels uit bankcertificaten en financiële producten.

Contacten

Recordare had contacten en relaties die varieerden van de ‘regering van Maleisië en de centrale bank’ tot technici van grote bankinstellingen zoals Deutsche Bank. Hij had de mogelijkheid om bijzonder geldverkeer tussen banken in verschillende landen te benutten, bijvoorbeeld tussen banken in Maleisië en Tajikistan. In telefoongesprekken verwees hij naar samenwerking met ‘geheime diensten’.

Recordare was al eerder in het vizier van de Italiaanse justitie gekomen. In het verleden werd hij afgeluisterd in een onderzoek naar de Gullace-familie, die in Calabrië en Ligurië opereerde. Hij zou de financiële consigliere zijn geweest van Carmelo Gullace. In die zaak werd hij vrijgesproken.