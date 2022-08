Italiaanse elitejongen verdacht van moordaanslag in mafia-onderzoek

Connect on Linked in

Een polo spelende Italiaanse aristocraat wordt ervan verdacht voor 30.000 euro betrokken te zijn geweest bij een liquidatiepoging op een crimineel uit Rome. Matteo Costacurta (38) is een van de vijf mensen die deze week zijn gearresteerd op basis van informatie uit pgp-telefoons. De Britse prins Harry heeft volgens Britse media polo gespeeld in dezelfde club als Costacurta.

30.00 euro

Costacurta was lid van de Roma Polo Club, de oudste en chicste in Italië. Nu staat hij terecht op verdenking van het aannemen en uitzetten van een moordopdracht in 2020, wat zou zijn af te leiden uit pgp-berichten die zijn verstuurd met de app van Sky ECC.

De affaire begon toen ene Alessio Marzani naar verluidt zwijggeld eiste voor het verbergen van drugs die toebehoorden aan een andere crimineel.

Costacurta wordt ervan beschuldigd tegen een betaling van 30.000 euro een ​​aanslag op Marzani te hebben laten uitvoeren om zo ‘de afpersing’ te stoppen.

In het dossier stelt de politie dat de aristocraat zich met de Albanese crimineel Elvis “Spartaco” Demce (foto rechts) in verbinding stelde om Marzani op te laten sporen. Daarna zou een moordcommando op pad zijn gestuurd. Twee mannen op een motor reden op 20 oktober 2020 in de stad Acilia achter Marzani aan. Een van hen schoot hem in de borst. Marzani raakte ernstig gewond maar overleefde, na een verblijf in een ziekenhuis.

Venetiaanse familie

Een andere verdachte is voormalig profvoetballer (en international) Alessandro Corvesi. Hij is aangehouden in het onderzoek omdat hij in bezit was van twee kilo cocaïne.

Costacurta is een telg uit een adellijke Venetiaanse familie. Hij zou banden hebben met figuren uit de Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR). De NAR is een rechtse terroristische groepering die in 1980 met een bomaanslag op het centraal station van Bologna 85 mensen doodde.

Mafia Capitale

Italiaanse media schrijven dat Costacurta al een lange carrière in de wereld van de misdaad zou hebben gehad, hoewel hij een blanco strafblad heeft. Hij is al opgedoken in dossiers over de maffia in Rome (Mafia Capitale) en over Luigi Ciavardini, de voormalige NAR die werd veroordeeld als de man achter het bloedbad in Bologna. Ook had hij contacten met de vermoorde Romeinse crimineel Fabrizio Piscitelli (alias “Diabolik”).

Voor het geld hoefde Costacurta het niet te doen, de Italiaanse krant La Repubblica spreekt over zijn criminele projecten als ‘hobby’.

Albanees Demce zit op dit momenten ook vast ook verdenking van een poging om anti-mafia officier van justitie Francesco Cascini te vermoorden die hem verdacht van een andere moord.

Het bewijs in de zaak komt vooral uit gekraakte berichten van Sky ECC.