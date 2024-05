‘Italiaanse maffia overgeschakeld van afpersing en moord naar fraude’

Connect on Linked in

De Italiaanse maffia lijkt de laatste jaren te zijn overgeschakeld van afpersingen en moord, naar financiële criminaliteit. Hierbij wordt vooral misbruik gemaakt van corona-herstelfondsen en EU-gelden.

Agressief

Italiaanse aanklagers laten persbureau Reuters weten dat de maffia in hun land op een agressieve manier is overgeschakeld naar witte boorden-criminaliteit. In het jaar 2022 zijn er slechts 17 maffiamoorden geregistreerd, tegenover meer dan 700 in het jaar 1991. ‘De godfathers verwaardigen zich tegenwoordig niet meer tot liquidaties.’

Verschuiving

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar Belastingontduiking en financiële fraude, met als aanleiding de miljoenen aan covid-herstelfondsen die waren bedoeld om de economie weer op te starten, maar die nu worden misbruikt door fraudeurs.

De regering van Premier Meloni ontdekte onlangs dat er 16 miljard euro is gefraudeerd, met gelden voor woningherstel. Justitie doet ook onderzoek naar misbruik van een stimuleringsfonds van de Europese Unie, ter waarde van maar liefst 200 miljard euro.

Aanleiding voor het onderzoek naar deze fraudes waren bevindingen van justitiële onderzoekers van de Europese Unie naar misbruik van fondsen van de EU.

Groot deel

De aanklagers geven aan dat niet alle fraude door de georganiseerde misdaad is gepleegd, maar dat het aannemelijk is dat een groot deel wel door misdaadorganisaties wordt uitgevoerd. De beweging van traditionele maffia-misdaad naar witte boorden-criminaliteit wordt geleid door de grootste clan van het land, de N’drangheta, schrijft Reuters.

In februari arresteerde de politie in een zuidelijke regio 108 personen die lid zouden zijn van de organisatie. Ze worden ervan verdacht voor 4 miljoen euro aan valse facturen te hebben ingediend, voor niet uitgevoerde werkzaamheden in de scheepsbouw, de schoonmaakindustrie en autoverhuur.