Italiaanse maffiabaas Filippo Cerfeda werd spijtoptant

In de Fiat Punto gaat een mobiele telefoon: ‘In orde? Is de jongen geboren, is hij geboren?’. Filippo Cerfeda informeert vanuit een Amsterdams bordeel. ‘Hij is geboren, we komen terug’, antwoordt één van de twee mannen in de Fiat. Aan het stuur van de Punto zit een ‘bloedexpert’, Palazzo, de karakterisering is van Cerfeda. Wie de drie kogels heeft afgeschoten – Cerfeda zou zeggen: ‘wie de handeling heeft uitgevoerd’ – is onzeker. Veel later bekent Filippo Cerfeda het beramen van deze moorden, die het geplande uitvloeisel waren van een cocaïne-ripdeal van 20 kilo.